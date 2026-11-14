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Застревают и горят: 7 человек погибли, 35 ранены из-за матрасов бренда в США

Происшествия
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ/Климов Денис / Фотобанк Лори

На территории Соединенных Штатов Америки зафиксированы 7 летальных исходов, причиной которых стали ортопедические матрасы одного из брендов. Его продукцию начали отзывать, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, помимо смертельных случаев, в стране зарегистрировано еще 35 инцидентов с получением потребителями тяжелых телесных повреждений. Это произошло при эксплуатации изделий данного бренда. 

В связи с выявленными угрозами надзорное ведомство инициировало полный отзыв продукции с рынка. Оно распорядилось остановить производство матрасов, кроватей и сопутствующих аксессуаров компании. 

Существует высокая вероятность воспламенения товаров. Также есть риск того, что люди застрянут в деталях каркаса.

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