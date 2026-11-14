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Дождь с мокрым снегом будут днем 14 ноября в Московском регионе

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В субботу, 14 ноября, на территории Москвы и области установится облачная с прояснениями погода. Она будет сопровождаться локальными небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно метеорологическому прогнозу, днем столбики термометров в Московском регионе покажут от +3 до +5 градусов.

Ветер будет западный и юго-западный. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. 

В ночное время температура воздуха опустится до значений от 0 до +2 градусов, Местами пройдут незначительные осадки. Порывы ветра западного и юго-западного направлений достигнут 6–11 метров в секунду.

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