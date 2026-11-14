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Потерял много крови: россиянин разбился на скутере на серпантине во Вьетнаме

Российский турист серьезно пострадал в ДТП во Вьетнаме. Он потерял много крови, сообщает SHOT .

23-летний россиянин ехал на скутере по популярному среди туристов серпантину Эо Лыонгшон в провинции Кханьхоа. На одном из резких поворотов он не справился с управлением и на скорости влетел в дорожное ограждение.

Местные жители обнаружили пострадавшего и вызвали скорую. Медики диагностировали у россиянина сложный перелом правой руки, повреждения мышц и кровеносных сосудов.

Бригада скорой помощи остановила кровотечение, зафиксировала поврежденную конечность и доставила туриста в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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