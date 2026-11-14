Потерял много крови: россиянин разбился на скутере на серпантине во Вьетнаме
Российский турист серьезно пострадал в ДТП во Вьетнаме. Он потерял много крови, сообщает SHOT.
23-летний россиянин ехал на скутере по популярному среди туристов серпантину Эо Лыонгшон в провинции Кханьхоа. На одном из резких поворотов он не справился с управлением и на скорости влетел в дорожное ограждение.
Местные жители обнаружили пострадавшего и вызвали скорую. Медики диагностировали у россиянина сложный перелом правой руки, повреждения мышц и кровеносных сосудов.
Бригада скорой помощи остановила кровотечение, зафиксировала поврежденную конечность и доставила туриста в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
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