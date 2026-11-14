Трамп назвал возможную причину проблемы с вылетом авиарейсов в США
Президент США Дональд Трамп предположил, что приостановка вылетов из всех аэропортов страны может быть связана с устаревшим оборудованием, сообщает ТАСС.
По словам журналиста Fox News Питера Дуси, Трамп сказал, что ситуация выглядит так, будто Федеральное авиационное управление США полагается на «кучу старых неисправных вещей в инфраструктуре».
По мнению Трампа, проблема не вызвана кибератакой или искусственным интеллектом.
Ранее американские власти приостановили вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Количество задержанных и отмененных рейсов превысило 10 тысяч.
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