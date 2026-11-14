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Суд отказал Лерчек в выезде в Китай на лечение рака

Общество

Московский суд отклонил просьбу о выезде в Китай блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. Она собиралась проходить там лечение рака желудка четвертой стадии, сообщает ТАСС.

Как указано в материалах дела, поданное ходатайство не подлежит рассмотрению районным судом Москвы.

Согласно приведенной в деле норме, если приговор исполняется в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, вынесшего приговор, такие вопросы решает суд того же уровня, а при его отсутствии — вышестоящий суд. Копия постановления направляется в суд, постановивший приговор.

Ранее Лерчек обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

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