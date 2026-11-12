Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой суд назначил 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей за вывод денег в ОАЭ, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

По закону такие заявления направляются через администрацию колонии или СИЗО, где осужденный отбывает срок, но так как Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет — приемную президента и отправлено во ФСИН.

Мосгорсуд оставил в силе приговор в отношении Чекалиной по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, утвердив условный 5-летний срок и многомиллионный штраф. Заседание состоялось в закрытом режиме. Чекалина не присутствовала: ее срочно госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Защита Лерчек намерена обжаловать приговор в кассационном порядке. По словам адвоката, его подзащитной запрещено заниматься привычной деятельностью, с помощью которой она зарабатывала деньги. Он утверждает, что доход блогерши за 2025 год составил всего 344 тыс. рублей.

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