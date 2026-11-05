Больную раком блогершу Лерчек экстренно отправили в больницу

«Валерию утром экстренно отправили в больницу, у нее будет процедура до 11 часов», — сказал ее адвокат Константин Третьяков.

Он добавил, что блогерша не будет участвовать в заседании Мосгорсуда на пересмотре ее приговора по делу о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

Летом Гагаринский суд столицы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей по данному делу. Ей еще запрещено администрировать сайты в интернете на три года. Этот приговор обжаловала защита, попросив оправдания по делу, а прокуратура настаивала на ужесточении наказания.

34-летняя многодетная мама борется с раком желудка четвертой стадии, который ей диагностировали после рождения четвертого ребенка в конце февраля, но старается сохранять позитивный настрой. Ранее Лерчек попросила суд разрешить ей поездку в Китай для лечения от рака.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.