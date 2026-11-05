В Раменском проведут финал акции «Шахматная партия Единства»

Финал Всероссийской патриотической акции «Шахматная партия Единства» состоится 7 ноября в 11:00 в ДК «Победа» в поселке Удельная Раменского муниципального округа. В нем сыграют победители и призеры муниципальных отборов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Акция приурочена ко Дню народного единства и проходит в рамках Года единства народов России. Она стартовала в октябре. Впервые площадками стали все муниципалитеты Подмосковья, а также клубы Сергея Карякина, включая клубы проекта «Шахматы для СВОих», открытые при поддержке партии «Единая Россия».

Отборы проходили с 24 октября по 4 ноября. В них участвовали дети, молодежь, взрослые шахматисты, ветераны СВО и боевых действий, их семьи и представители национально-культурных организаций. Три призера каждого турнира получили право выступить в областном финале.

Программа 7 ноября начнется в 11:00 с открытия и награждения победителей от муниципалитетов, координаторов и тренеров клубов Карякина. Затем состоятся блицтурнир в 11 туров для всех финалистов и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Сергеем Карякиным.

Также запланированы концерт, кинопоказы и лекция мастера ФИДЕ Михаила Коровина «Шахматами Едины». Участникам предоставят бесплатные трансферы до ДК «Победа» и обратно.

Акция направлена на укрепление гражданского и межнационального единства, сохранение исторических и культурных традиций народов России и вовлечение граждан в совместные занятия шахматами. В 2025 году она объединила более 10 тыс. человек из 80 регионов страны.

Организаторы — партия «Единая Россия», Российский спортивный фонд, федерация шахмат Московской области, ассоциация ветеранов СВО Московской области, министерство информации и молодежной политики Московской области и Российское военно-историческое общество. Акция соответствует целям федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.