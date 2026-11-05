В Мытищах начали выдавать ключи жителям квартала «Белый Град»

Девелопер Ingrad приступил к заселению трех готовых домов квартала «Белый Град» в Мытищах. Ключи поэтапно получат собственники более 1000 квартир, выдача завершится в марте 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь введенных в эксплуатацию корпусов квартала «Белый Град» составляет 81 тыс. кв. м. Девелопер Ingrad, приобретенный Sminex в 2024 году, начал передавать квартиры первым жителям.

«В «Белом Граде» начинается новый этап — квартал принимает первых жителей. За проектными решениями появляются реальные повседневные маршруты, привычки и запросы людей», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

В домах расположены квартиры площадью от 21 до 100 кв. м. Среди планировочных решений — просторные кухни-гостиные, мастер-спальни, лоджии и окна на разные стороны света. Высота потолков на верхних этажах достигает 3,1 м. Из части корпусов открываются виды на реку. В домах оборудованы просторные лобби, колясочные и кладовые-келлеры. На первых этажах предусмотрены помещения для кафе, магазинов, аптек и сервисов.

На благоустроенной территории созданы прогулочные маршруты, места для спокойного отдыха, детские и спортивные площадки. В квартале также предусмотрены две школы, четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский и торгово-офисный центры.

«Белый Град» окружает зеленая пойма реки с каскадом прудов. Пешеходные и велосипедные маршруты связывают квартал с парком «Яуза» и ВДНХ.

В Московской области девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие вместе с жильем строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.