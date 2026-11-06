Власти обновили освещение Александровского парка у Петропавловской крепости

В Александровском парке завершили модернизацию наружного освещения: вместо 245 старых фонарей установили 397 декоративных чугунных опор со светодиодными светильниками, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Впервые 27 фонарей осветили участок между Каменноостровским и Кронверкским проспектами и улицей Куйбышева. Ранее эта зона оставалась без освещения.

Проект выполнили по программе взаимодействия правительства Санкт-Петербурга и публичного акционерного общества «Газпром» при содействии Ассоциации «Невский свет». Специалисты «Ленсвета» контролировали все этапы — от проектирования до строительства.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул: «Александровский парк — одно из самых посещаемых мест в центре Петербурга. Здесь находится станция метро „Горьковская“, экспозиция „Мини-город“, театр „Балтийский дом“ и Ленинградский зоопарк. Через парк проходит экскурсионный маршрут „Путь Петра“, созданный при поддержке „Газпрома“, рядом расположен Военно-исторический музей артиллерии. Новое освещение подчеркнуло архитектурно-художественные особенности этой территории, историческую ценность парка».

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