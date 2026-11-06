USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

В Кремле позитивно оценили встречу Меланьи Трамп с российской стороной

Политика
Пресс-служба Белого дома

Фото - © Пресс-служба Белого дома/РИА Новости

У Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, которое анонсировал президент США Дональд Трамп, однако в Москве позитивно оценивают факт встречи Меланьи Трамп с российскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, гуманитарный и политический контакты России и США «прекрасно дополняют друг друга».

Кремль также фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.

Отдельно Песков прокомментировал ситуацию в ОДКБ: Ереван де-факто не участвует в работе организации, и будущее Армении в ней будет зависеть от обсуждений стран-членов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил супругу президента США Меланью Трамп за ее активное участие в процессе воссоединения российских и украинских детей с их семьями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.