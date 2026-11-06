В Кремле позитивно оценили встречу Меланьи Трамп с российской стороной

У Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, которое анонсировал президент США Дональд Трамп, однако в Москве позитивно оценивают факт встречи Меланьи Трамп с российскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, гуманитарный и политический контакты России и США «прекрасно дополняют друг друга».

Кремль также фиксирует у европейцев затянувшуюся нерешительность и неготовность к разговору с Россией.

Отдельно Песков прокомментировал ситуацию в ОДКБ: Ереван де-факто не участвует в работе организации, и будущее Армении в ней будет зависеть от обсуждений стран-членов.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил супругу президента США Меланью Трамп за ее активное участие в процессе воссоединения российских и украинских детей с их семьями.

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