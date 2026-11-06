Петербург уточняет правила профобучения для девятиклассников, не сдавших ОГЭ

В Петербурге уточняют порядок обучения рабочим профессиям для девятиклассников, не сдавших основной государственный экзамен (ОГЭ). Полномочия закрепили за Комитетом по образованию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет составит перечень рабочих профессий и должностей служащих для школьников с неудовлетворительными результатами итоговой аттестации или вовсе не прошедших ее. Он также выберет колледжи и определит порядок организации учебы.

Смольный опубликовал соответствующее постановление на своем сайте. Контролировать его исполнение будет вице-губернатор Ирина Потехина.

В июне парламент Петербурга принял закон, позволяющий девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, освоить рабочую специальность. Расходы на обучение возьмет на себя региональный бюджет.

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