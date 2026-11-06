Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 3 млн руб

Общая сумма штрафов по административным делам в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций Подмосковья за текущую неделю составила 3 млн 405 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрел 28 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в 19 муниципалитетах региона.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения, в том числе грубые, лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, а также нарушения нормативного уровня или режима обеспечения жителей коммунальными услугами со стороны поставщиков ресурсов.

Рассмотрение 21 дела завершено. Еще пять дел отложили для выяснения юридически значимых обстоятельств, два вернули на доработку. По каждому рассмотренному делу вынесено постановление на основе анализа представленных доказательств. Общая сумма штрафов составила 3 млн 405 тыс. рублей.

Управляющие компании отвечают за состояние общего имущества, порядок и необходимые ремонтные работы в многоквартирных домах, а ресурсоснабжающие организации — за обеспечение жителей коммунальными ресурсами. Министерство контролирует исполнение выданных предписаний и устранение выявленных нарушений жилищного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.