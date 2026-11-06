Автоэксперт Ракитин рассказал, как избежать обмана при замене шин

Главный редактор Quto.ru Максим Ракитин посоветовал перед заменой шин сравнить цены сервисов и проверить их сайты. Слишком дешевые услуги могут предлагать мошенники.

Министерство внутренних дел предупредило о росте числа мошеннических схем в сезон замены шин. Максим Ракитин рекомендовал начать с изучения рынка шиномонтажных услуг в городе или районе.

«Как это не ужасно звучит, но у шиномонтажей, как и у автосервисов, есть некого рода сговор, когда они на рынке держат примерно одинаковую цену. Соответственно, если вы видите сайт, на котором предлагаются услуги за копейки или какие-то гигантские сезонные скидки, подарки и прочее, то нужно сначала все проверить», — рассказал Максим Ракитин в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал проверить дату регистрации сайта и внимательно изучить его адрес: мошенники могут заменять буквы похожими символами, например букву «о» — нулем. Совсем новый сайт и отсутствие отзывов о мастерах должны насторожить.

По словам Ракитина, сервисы берут оплату по факту выполненных работ. Требование предоплаты или номера банковской карты он назвал признаком мошенничества. Сравнить цены на шины и шиномонтаж с помощью картографических сервисов можно за 10–15 минут, отметил эксперт.

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