Снег и дождь в Москве прекратятся к выходным — синоптик

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал преимущественно сухую погоду в столичном регионе на выходных и в начале следующей недели, сообщает RT .

В ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября, температура в Москве и Подмосковье опустится до слабоотрицательных значений. Шувалов предупредил о высокой вероятности гололедицы на дорогах.

«В субботу, 7 ноября, ожидается снижение температуры в Москве и Подмосковье до слабоотрицательных значений ночью. Днем будет около 0 °C. Но самое главное, что сегодня последний день, когда мы видим падающие с неба снег и дождь», — рассказал синоптик.

С воскресенья, 8 ноября, воздушные потоки сменятся. Ночью температура составит 0…+2 °C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C. По словам Шувалова, такая же погода сохранится в начале следующей недели. Скорость ветра составит 3—8 м/с.

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