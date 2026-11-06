Выбивает стекла, валит деревья: мощный ураган обрушился на Урал

Мощный ураган и снегопады обрушились на Урал. Люди делятся кадрами разрушений, которые принесла стихия, сообщает «Осторожно, новости» .

Сильный снегопад в Свердловской области идет с самого утра. Крышу школы сорвало в поселке Пышма, к счастью, дети не пострадали. Крыша «покинула» и техникум в Сухом Логу.

В Екатеринбурге поврежден вокзал, в нескольких районах упали деревья, движение на дорогах перекрыли. Несколько районов в области остались без электричества. Из-за гололеда на трассе Ачит — Месягутово в аварии погиб человек.

Жители делятся в социальных сетях последствиями разбушевавшейся стихии. В одной из квартир ветром выбило окно, попадали установленные к Новому году елки.

Пострадала от урагана и Челябинская область. Там также сносит крыши, валит деревья и дорожные знаки. В Перми снегом замело дороги и пропало электричество в разный районах.

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