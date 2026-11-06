Подмосковное УФАС повторно оштрафовало «Агроторг» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России назначило ООО «Агроторг» повторный штраф в размере 400 тыс. рублей за рекламные письма без надлежащего согласия получателя.

Московское областное УФАС России повторно оштрафовало ООО «Агроторг» за нарушение закона о рекламе. Сумма административного штрафа составила 400 тыс. рублей.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, которому на электронную почту приходили рекламные письма, привлекающие внимание к деятельности компании. Заявитель сообщил, что не давал предварительного согласия на получение рекламы.

Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. При рассмотрении дела ведомство признало согласие заявителя ненадлежащим, а рекламу — нарушающей требования закона.

Это решение стало основанием для привлечения ООО «Агроторг» к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП.

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