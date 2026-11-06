База «Павловский Посад» набирает водителей автобусов

База «Павловский Посад» обслуживает 34 маршрута в Павлово-Посадском, Богородском, Электростальском и Орехово-Зуевском городских округах. Ежедневно более 90 автобусов выполняют почти 1 700 рейсов и перевозят до 34 тыс. пассажиров. На предприятии работает 221 водитель. Мострансавто подведомственно министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На работу приглашают мужчин и женщин старше 21 года. Кандидаты с правами категории B или C могут бесплатно переобучиться на категорию D. Стипендия на время обучения составляет 27 093 рубля. Компания предлагает стабильную зарплату и расширенный социальный пакет.

При первом трудоустройстве или возвращении в Мострансавто после перерыва более года выплачивают 50 тыс. рублей. Иногородним предоставляют бесплатное общежитие или компенсируют расходы на проживание — до 12 тыс. рублей. Водители из отдаленных регионов могут дважды в год получить до 10 тыс. рублей на дорогу домой. По программе «Приведи друга» премия за рекомендацию кандидатов составляет от 15 тыс. рублей.

Условия трудоустройства и вакансии доступны на официальном сайте Мострансавто, по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91. Подать заявку также можно через Telegram-бот.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.