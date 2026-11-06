Гольф-лига LIV Golf, которую поддерживал Трамп, объявила о ликвидации

Гольф-лига LIV Golf, которую поддерживал Дональд Трамп, в ноябре 2026 года объявила о прекращении работы и ликвидации активов после провала проекта «LIV 2.0», сообщает «Сайт MK.Ru» .

Весной 2026 года Суверенный фонд Саудовской Аравии прекратил финансировать лигу. LIV Golf подала заявление о банкротстве по главе 11. Сделка с лондонской BC Partners сорвалась: лига не смогла гарантировать участие достаточного числа элитных гольфистов — ключевое условие инвестора.

Партнер юридической компании McKool Smith Джон Спарачино считает наиболее вероятной ликвидацию по главе 7 законодательства о банкротстве. По его оценке, у лиги почти нет ликвидных активов, а бренд и контрактные права не позволят существенно возместить потери кредиторов.

Джон Рам отказался примерно от 100 млн долларов гарантированных выплат ради досрочного выхода из контракта. Брайсону Дешамбо лига задолжала около 5,5 млн долларов. Комиссар PGA Tour Брайан Ролапп исключил переговоры с игроками LIV до официального истечения их контрактов и новые программы возвращения.

LIV Golf запустили в 2022 году при поддержке саудовских инвестиций как конкурента PGA Tour. Турниры проходили на полях The Trump Organization. Трамп публично поддерживал лигу и пытался содействовать ее переговорам с PGA Tour.

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