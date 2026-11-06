Застройщики Петербурга и Ленобласти защищают редкие растения и птиц

Крупные проекты в Петербурге и Ленобласти сопровождают пересадкой редких растений, защитой птиц и выпуском молоди рыб. Часть мер выходит за рамки требований закона, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

При расширении Ленинградской атомной электростанции специалисты пересадили около 3000 побегов хвоща пестрого в Шалово-Перечицкий заказник. За 12 месяцев растения прижились. При строительстве Западного скоростного диаметра расселили более 6000 экземпляров восковника болотного.

В порту «Бронка» стаи отпугивают ловчие птицы: одновременно дежурят от трех до восьми особей. «Лахта Центр» в периоды массового пролета использует приглушенную подсветку и записи криков хищников.

«Птицы летят широким фронтом и на больших скоростях. Например, утки и гуси — более 70 километров в час. Даже такая маленькая птичка, как дрозд, летит со скоростью 30–40 километров в час, и если она при этой скорости врезается в стекло, то гибнет», — рассказал сотрудник Зоологического института Российской академии наук Владимир Храбрый.

В рамках компенсации ущерба от намыва на Васильевском острове «Группа ЛСР» участвует в зарыблении: до 2037 года в водоемы Северо-Запада планируют выпустить более 347 тысяч мальков атлантического лосося и ладожской палии.

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