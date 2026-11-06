Сборная России выиграла турнир «Москва Вселенная каратэ»

Российские каратисты заняли первое место в командном зачете международного турнира в Лужниках. Они завоевали четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Соревнования собрали около 400 спортсменов из 52 стран, включая 19 европейских. Второе место в командном зачете занял Казахстан, третье — Испания. Иран и Египет стали четвертым и пятым соответственно. Среди участников были олимпийская чемпионка, призеры Игр в Токио и три чемпиона мира.

«Я посмотрел на состав спортсменов. По уровню это — чемпионат мира!» — сказал на открытии один из основателей каратэ в СССР Алексей Штурмин.

Президент Федерации каратэ России Сергей Цой рассказал, что Эдуард Гаспарян в финале победил трехкратного чемпиона мира Юсефа Бадави, несмотря на сломанный накануне палец на ноге. Цой выразил надежду, что спортсмен восстановится к Кубку мира 2026 года в Китае. Окончательный состав команды определит тренерский комитет.

По словам Цоя, турнир появился в 2022 году после отстранения России от международных соревнований. Его создали по образцу Премьер-лиги при поддержке властей Москвы. Всемирная федерация каратэ не запрещала зарубежным спортсменам выступать в России, что, по оценке Цоя, стало ключевым фактором успеха соревнований.

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