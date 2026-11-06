Школьную пиццу назвали частью культурного кода россиян

Редактор отдела семьи и социальных проблем Дарья Тюкова выступила в защиту школьной пиццы. По ее мнению, блюдо стало частью детства россиян, учившихся в 90-х и 2000-х годах, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Поводом для дискуссии стали выступления главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и советника президента РФ Елены Ямпольской. Бородин раскритиковал любовь детей к иностранному фастфуду, а Ямпольская указала на вред пиццы.

«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — заявила Ямпольская.

Тюкова возразила: школьная пицца мало похожа на итальянскую и давно стала самостоятельным отечественным блюдом. При этом пироги, которые предлагают как традиционную альтернативу, по ее оценке, не полезнее.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал качественную пиццу с оливковым маслом, но выступил против булки с маргарином и сосисками. За школьную пиццу вступилась и общественница Екатерина Мизулина.

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