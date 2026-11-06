Бобры вернулись к озеру Лох-Несс впервые за 500 лет

Сотрудники благотворительной организации Trees for Life выпустили шесть бобров в водосборный бассейн озера Лох-Несс в Шотландии. Люди истребили этих животных в окрестностях озера 500 лет назад, сообщает Сноб .

К Лох-Нессу привезли самку и пять ее детенышей: двух двухлетних и трех младше года. Специалисты поймали их в Тейсайде, где бобры мешали местным фермерам. Перед переселением животным проверили здоровье. После выпуска все они сразу вошли в воду и поплыли.

Исполнительный директор Trees for Life Стив Миклрайт отметил, что бобры чувствуют себя комфортно и спокойно. Они чистят друг другу шерсть — по его словам, это верный признак того, что животные осваиваются.

Переселение стало началом проекта Ness Beaver. В течение следующих трех лет волонтеры планируют выпустить в водосборный бассейн озера не менее 15 семей бобров.

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