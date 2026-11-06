Турист из России умер после посещения хаммама в турецком отеле

45-летний турист из России почувствовал себя плохо во время посещения хаммама в турецком отеле. Врачам не удалось его спасти, сообщает SHOT .

Семья из Калининграда — пара и семилетняя дочь — остановилась в отеле в районе Авсаллар в Алании. Мужчина отправился отдохнуть в хаммам.

Внезапно ему стало плохо после SPA-процедур, персонал вызвал скорую помощь. Туриста госпитализировали, но не смогли его спасти.

Точную причину смерти россиянина установят на вскрытии в морге Алании. По предварительным данным, у мужчины не выдержало сердце. Известно, что он работал на автомойке.

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