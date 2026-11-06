Волонтеры проведут в Подмосковье акции по сбору вторсырья

Волонтеры местных экологических сообществ организуют 7 и 8 ноября сборы отходов на переработку в округах Подмосковья. Жители и гости региона смогут сдать ненужные вещи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции по раздельному сбору отходов на переработку пройдут в Подмосковье 7 и 8 ноября.

7 ноября вторсырье будут принимать: • Королев — проезд Макаренко, д. 1, с 11:00 до 12:00; ул. Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00. • Красногорск — Нахабино, ул. Стартовая, д. 6, с 09:00 до 10:00; Красногорский бульвар, д. 18, с 15:00 до 16:00. • Одинцовский округ — Можайское ш., д. 8, с 10:30 до 11:30; ул. Маковского, д. 2, с 12:00 до 13:00. • Раменское — ул. Гурьева, д. 15, к. 1, с 11:00 до 13:00. • Химки — ул. Германа Титова, д. 14, к. 1, с 12:00 до 13:00. • Черноголовка — ул. Первая, д. 9а, с 10:00 до 11:00.

8 ноября сборы пройдут по адресам: • Дмитров — ул. Профессиональная, д. 27, с 11:00 до 12:00. • Домодедово — ул. Кирова, д. 15, к. 1, с 11:00 до 13:00. • Мытищи — ул. Мира, д. 32/2, с 12:00 до 14:00.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Одной из приоритетных задач остается экологическое просвещение детей и взрослых.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.