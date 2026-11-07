Зима отступает: Леус спрогнозировал возвращение октябрьского тепла в Москву

После кратковременных зимних проявлений с выпадением раннего снега и формированием временных сугробов в столичный регион возвращается климатическая осень образца конца октября. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что температурный фон ближайших дней превысит средние климатические параметры на 1–3 градуса. Старт полноценного метеорологического зимнего сезона, традиционно выпадающий на 13 ноября, сместится как минимум на заключительную третью декаду месяца.

Потепление начнется в воскресенье 8 ноября, когда город накроет теплая зона отдаленного циклона. Несмотря на плотную облачность, осадки маловероятны, хотя в темное время суток и по утрам на дорогах возможна гололедица, а днем термометры покажут от плюс 3 до плюс 5 градусов.

В понедельник влияние на погоду окажет юго-западный барический гребень. На небе появятся слабые прояснения, обойдется без дождей, ночной воздух слегка подморозит, а в светлые часы потеплеет от плюс 4 до плюс 6 градусов.

Во вторник благодаря влиянию гребня антициклона сохранится сухая, но облачная погода со значениями на 2 градуса выше многолетней нормы и дневным прогревом от плюс 3 до плюс 5 градусов. Аналогичный температурный режим в диапазоне от плюс 3 до плюс 5 градусов и минимальный риск осадков ожидаются в среду, когда столица окажется в северной части антициклонального образования.

В четверг погодные условия изменятся из-за смещения северо-западного теплого фронта, который принесет с собой плотные тучи и небольшие осадки в виде снега с последующим переходом в дождь при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Завершится рабочая неделя в теплом секторе циклона пасмурной и дождливой погодой с ночным мокрым снегом, при этом дневная температура воздуха достигнет плюс 4 плюс 6 градусов, оказавшись сразу на 3–4 градуса теплее положенной нулевой климатической отметки.

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