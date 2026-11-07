Непогода в секторе Газа нанесла ущерб лагерям беженцев на 3 млн долларов

В секторе Газа из-за ливней затопило свыше 70 тыс. палаток в лагерях беженцев, из-за чего отряды гражданской обороны эвакуируют жителей. Общий ущерб оценивается в 3 млн долларов, об этом агентству Maan сообщил представитель властей палестинского анклава, пишет ТАСС .

«Десятки тысяч перемещенных лиц находятся в затопленных районах, им требуется оказание срочной помощи. Сильные ливни и шквалистый ветер за последние 12 часов привели к резкому ухудшению и без того катастрофической гуманитарной ситуации», — указал чиновник.

По его сведениям, в ряде мест из-за размыва почвы и подтоплений обрушились временные постройки, есть пострадавшие. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, спасатели получили более 1,5 тыс. вызовов, однако эвакуацию затрудняет нехватка спасательной техники.

Сильнее всего пострадали лагеря в районе морского порта Газы, на севере анклава — в Джебалии и Бейт-Лахии, а также в центральной части — в Дейр-Балахе и Нусейрате. Большинство палаток там изношены и не защищают от сильных дождей и холода.

По предварительным оценкам, ущерб инфраструктуре временных лагерей по всему сектору Газа составил около 3 млн долларов, а власти анклава заявляют об острой нехватке утепленных палаток, непромокаемых настилов, зимней одежды и обогревателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.