сегодня в 15:43

На Кубани снегопад парализовал дороги и оставил жителей без света

Краснодарский край накрыл мощный снегопад. В настоящее время в регионе дороги заметает, а жители остаются без электричества, сообщает Baza .

Сильнее всего непогода затронула горные районы Кубани — окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска. В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На дорогах образуются снежные заносы, движение осложнено, видимость ухудшается, водителей предупреждают о гололедице.

Мокрый снег налипает на деревья и провода, из-за чего повреждаются линии электропередачи и возникают перебои со светом. В Краснодаре из-за повреждений на электросетях без электричества остались около 20 улиц Прикубанского округа.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня ситуация останется тяжелой: осадки не прекратятся.

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