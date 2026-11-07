На Кубани снегопад парализовал дороги и оставил жителей без света
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Краснодарский край накрыл мощный снегопад. В настоящее время в регионе дороги заметает, а жители остаются без электричества, сообщает Baza.
Сильнее всего непогода затронула горные районы Кубани — окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска. В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На дорогах образуются снежные заносы, движение осложнено, видимость ухудшается, водителей предупреждают о гололедице.
Мокрый снег налипает на деревья и провода, из-за чего повреждаются линии электропередачи и возникают перебои со светом. В Краснодаре из-за повреждений на электросетях без электричества остались около 20 улиц Прикубанского округа.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня ситуация останется тяжелой: осадки не прекратятся.
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