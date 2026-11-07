В Балашихе прошел первый муниципальный слет кадетов-волонтеров

Сегодня в Балашихе на базе школы № 2 состоялся первый муниципальный открытый слет-марафон кадетов-волонтеров «Я волонтер, а это значит…». Событие приурочили ко Дню народного единства — и оно объединило учеников шести школ города. Среди почетных гостей были депутат Госдумы Сергей Юров, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, Герой России Иван Клещерев, руководитель исполкома местного отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова и руководитель Комитета семей воинов Отечества в Балашихе Ольга Бортновская.

Идея слета выросла из конкурса родительских инициатив при поддержке фонда «Знание». Родители и педагоги создали площадку, где каждый мастер-класс и каждая локация — это реальная помощь людям.

На слете все желающие могли попробовать себя в разных видах помощи: научиться плести браслеты для выноса раненых, отливать свечи и антисептическое мыло, изготавливать «неуязвимые» долгоиграющие спички. Вместе с волонтерами фонда «Врачи вы не одни» можно было собрать аптечку.

Депутат Госдумы Сергей Юров отметил важность вовлечения школьников в волонтерство: «Сегодня еще больше ребят поймут, что неравнодушие и доброта — это то, что реально важно. Это часть нашей русской традиции. Надеюсь, слет станет регулярным, и мы проведем такие встречи и в других школах города».

Директор школы № 2 Оксана Степанянц сказала, что слет — это не просто мероприятие, а наглядный пример того, как сочетаются кадетская дисциплина и искреннее желание помогать. Здесь собрались те, кто не ждет, когда добро случится само, а делает его своими руками.

Заместитель директора школы и руководитель волонтерского отряда «Доброе сердце» Юлия Селифонтова рассказала, с чего все началось: четыре года назад родители стали проводить для ребят простые мастер-классы — делились тем, что умеют сами. Постепенно из небольших встреч вырос масштабный слет. В работе отряда задействованы около 600 учеников школы: 300 человек — в активе, еще столько же прошли подготовительные этапы. Сейчас на площадках встречи работают 16 команд. К слету хотели присоединиться школы Москвы, Пензы и Луганска — формат межрегионального слета планируют запустить в следующем году.

Юлия пояснила, чем занимается отряд. Так, ребята устраивают концерты в детских домах, собирают сладкие подарки, помогают приютам для животных, привлекают к добрым делам участников программы «Активное долголетие». Но главное направление — помощь бойцам СВО: изготовление оберегов, окопных свечей, маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи. Именно эти навыки ребята и продемонстрировали на новом для школы мероприятии.

Организаторы уверены: такие события помогают укреплять единство и показывают, что доброе дело объединяет лучше любого праздника.

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