Церемония прощания с народной артисткой Федосеевой-Шукшиной пройдет 11 ноября

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, ушедшей из жизни 6 ноября, назначена на 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь покойной.

Днем сообщалось, что о кончине знаменитой советской и российской актрисы стало известно 7 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Последние недели 88-летняя артистка провела в медицинском учреждении, куда ее доставили еще в середине октября из-за резкого ухудшения самочувствия. Оно выражалось в сильной одышке и затруднениях при ходьбе.

Проблемы со здоровьем преследовали артистку на протяжении нескольких лет. В июне 2023 года ее госпитализировали с инсультом, в октябре 2025-го провели стентирование сердечных сосудов, а в феврале 2026-го диагностировали сердечную недостаточность на фоне постоянных болей в сердце.

Творческое наследие Лидии Федосеевой-Шукшиной насчитывает более 100 кинокартин, включая роли в лентах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Мертвые души» и «Сверстницы». Артистка состояла в 5 браках. У нее остались 3 дочери, а также внуки и правнуки.

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