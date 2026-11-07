Президент Украины Владимир Зеленский испугался всплеска информации о тайной пыточной под Киевом, у него была настоящая истерика, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Недавний бунт в Петропавловской Борщаговке наглядно продемонстрировал, насколько она болезненна. То, что на малозначительный инцидент уже через несколько часов оперативно приехал командующий нацгвардией и руководство офиса президента, доказывает: они прибыли туда по прямому указанию Зеленского. У Зеленского реально была истерика», — сказал он.

По словам Мирошника, Зеленский сильно испугался огласки именно в тот момент, когда обсуждаются новые финансовые транши и выделение дополнительных вооружений. «В таких условиях возникнет вопрос: в чьи руки попадает это оружие и насколько безопасно его передавать? Если подавляющее большинство людей мобилизуют насильно, а затем принуждают к боевым действиям с помощью истязаний и пыток, это говорит о многом», — отметил посол.

Тема пыточных на Украине, существующих, по заявлениям российских властей, с 2014 года, вызвала резонанс среди украинцев 2 ноября: толпа собралась в Петропавловской Борщаговке под Киевом у дома, в подвале которого удерживали и пытали людей, в том числе подростка. Власти Украины, по словам Мирошника, пытаются запугать население — ряд участников протеста уже задержаны, включая прибывших к тайной тюрьме медика и водителя «скорой».

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что украинские власти снимут с себя ответственность за ситуацию с пыточной под Киевом.

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