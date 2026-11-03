Царев: власти Украины назовут пыточную под Киевом отдельным случаем
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что украинские власти снимут с себя ответственность за ситуацию с пыточной под Киевом, сообщает RT.
Царев прокомментировал ситуацию каналу «Специально для RT».
«Власти будут делать вид, что они ни при чем. Сценарий понятен. Депутат Рады Скороход заявила, что обошла здание, следов пыток не нашла, а это просто „распределительный пункт“. Командир „Азова“* объявил протест „картинкой для России“. Людей из дома вывезли, само здание Нацгвардия бросила. Нет дома — нет вопросов. А протестующих после отъезда Буданова** „встретили“ люди в штатском, которые избивали их и журналистов. Думаю, найдут крайнего и назовут это „отдельным случаем“», — написал он.
Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживают в подвале под Киевом около 40 человек. В нелегальной тюрьме также обнаружили 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.
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* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.