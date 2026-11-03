Царев: власти Украины назовут пыточную под Киевом отдельным случаем

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что украинские власти снимут с себя ответственность за ситуацию с пыточной под Киевом, сообщает RT .

Царев прокомментировал ситуацию каналу «Специально для RT».

«Власти будут делать вид, что они ни при чем. Сценарий понятен. Депутат Рады Скороход заявила, что обошла здание, следов пыток не нашла, а это просто „распределительный пункт“. Командир „Азова“* объявил протест „картинкой для России“. Людей из дома вывезли, само здание Нацгвардия бросила. Нет дома — нет вопросов. А протестующих после отъезда Буданова** „встретили“ люди в штатском, которые избивали их и журналистов. Думаю, найдут крайнего и назовут это „отдельным случаем“», — написал он.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживают в подвале под Киевом около 40 человек. В нелегальной тюрьме также обнаружили 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

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* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.