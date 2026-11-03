Школьница из Химок завоевала серебро национального чемпионата «Абилимпикс»

Анна Ионкина из школы № 8 имени Матвеева в Химках 2 ноября стала серебряным призером национального чемпионата «Абилимпикс» — 2026. Она заняла второе место в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Путь Анны Ионкиной к награде начался в декабре 2025 года, когда учитель химии Ирина Котикова предложила ей попробовать силы в чемпионате. После победы на региональном этапе школьница вошла в сборную Московской области и вышла в финал без дополнительного отбора. Под руководством наставницы она освоила практические навыки лабораторного анализа, научилась исследовать вещества и оценивать результаты.

«Я очень рада, что смогла пройти такой путь и завоевать серебро. Это был новый и интересный для меня опыт», — поделилась Анна Ионкина.

Школьница поблагодарила наставницу Ирину Александровну, директора Ольгу Николаевну и педагогический коллектив за подготовку, поддержку и веру в нее.

«В финале ей противостояли очень сильные участники, но она справилась с волнением и показала высокий уровень подготовки», — рассказала Ирина Котикова.

По словам педагога, Анна хорошо учится и занимается музыкой в Центральной детской школе искусств Химок. Она играет на домре, участвует в творческих конкурсах и регулярно занимает призовые места. В будущем девушка планирует продолжить музыкальное образование и поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Мы рады, что в нашей школе дети могут пробовать свои силы, получать поддержку педагогов и находить собственные пути развития», — отметила директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Директор подчеркнула важность индивидуального подхода и возможностей системы образования Химок.

Национальный чемпионат собрал более тысячи конкурсантов из 89 регионов. Соревнования прошли по 50 компетенциям — от высоких технологий и промышленного производства до медицины и услуг. Подмосковье представляли 86 школьников, студентов колледжей и специалистов. Сборная завоевала 42 медали — 13 золотых, 21 серебряную и 8 бронзовых — и вошла в тройку лидеров страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.