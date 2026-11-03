Труп женщины нашли в парке Петрозаводска: убийцу вычислили за сутки

Труп женщины обнаружили в городском парке Петрозаводска. На раскрытие преступления правоохранителям понадобились всего сутки, сообщает «Daily Карелия» .

Оперативники восстановили последние часы жизни погибшей и быстро нашли подозреваемого. Мужчину задержали и передали следователям для допроса.

Подробности и причины преступления пока не сообщаются. Уголовное дело в стадии расследования, однако мужчине уже предъявили обвинение по статье об убийстве.

Ранее в Котласе пьяный мужчина открыл огонь возле кафе, потому что один из посетителей не пустил его в заведение с ружьем. Дробь попала потерпевшему в живот и ноги.

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