Труп женщины нашли в парке Петрозаводска: убийцу вычислили за сутки
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Труп женщины обнаружили в городском парке Петрозаводска. На раскрытие преступления правоохранителям понадобились всего сутки, сообщает «Daily Карелия».
Оперативники восстановили последние часы жизни погибшей и быстро нашли подозреваемого. Мужчину задержали и передали следователям для допроса.
Подробности и причины преступления пока не сообщаются. Уголовное дело в стадии расследования, однако мужчине уже предъявили обвинение по статье об убийстве.
Ранее в Котласе пьяный мужчина открыл огонь возле кафе, потому что один из посетителей не пустил его в заведение с ружьем. Дробь попала потерпевшему в живот и ноги.
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