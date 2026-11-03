Житель Котласа расстрелял посетителя кафе, который не пустил его внутрь с ружьем

В Котласе пьяный мужчина открыл огонь возле кафе, потому что один из посетителей не пустил его в заведение с ружьем, сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, в ночь на 1 ноября у кафе в Котласе 55-летний подозреваемый, будучи пьяным, выстрелил из ружья в 41-летнего местного жителя. Дробь попала потерпевшему в живот и ноги. Конфликт случился из-за того, что мужчина не пустил неадеквата с оружием в заведение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемого задержали, у него изъяли ружье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сам задержанный вину признал частично. Он утверждает, что в кафе у него произошел конфликт с посетителями, один из которых его ударил. Тогда подозреваемый сходил домой за ружьем, а затем выстрелил в оппонента возле кафе, чтобы припугнуть.

Следствие будет просить суд отправить задержанного под стражу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.