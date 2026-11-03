Три автора из Подмосковья победили в проекте «ТопБЛОГ»

За шесть лет «ТопБЛОГ» стал самым масштабным медиапроектом страны, объединив более 350 тысяч участников из 89 регионов России и более 50 стран мира. Свыше 250 тысяч человек прошли обучение, более 80 партнеров поддержали развитие авторов.

«Главный результат шестого сезона проекта „ТопБЛОГ“ — сообщество авторов, для которых судьба страны стала личной темой. Сегодня они работают с федеральными ведомствами и госкорпорациями, участвуют в решении государственных задач и помогают миллионам людей увидеть возможности России. Это новая общественная роль блогеров, чей талант и авторитет становятся ресурсом созидания. Особое значение приобретает их умение раскрыть за большими достижениями масштаб человеческого труда, а за личной историей — то, что объединяет нас всех. „ТопБЛОГ“ формирует такую культуру публичного влияния. В этом смысл девиза проекта „Держим слово — поддерживаем страну“: отвечать за сказанное и за перемены, к которым оно побуждает», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Московской области победителями шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали Святослав Муромский, Ангелина Светик и Иван Гузей.

Святослав Муромский из Ступино — разработчик сайтов, агроном и автор блога «Клубника-СТ». За 11 лет практики увлечение выращиванием ягод превратилось в дело, которое помогает другим осваивать садоводство и начинать собственный бизнес. Святослав бесплатно публикует пошаговые инструкции, разбирает распространенные мифы и лично отвечает на вопросы подписчиков. После его консультаций более десяти человек смогли заключить социальные контракты и открыть свое дело, в том числе в сельском хозяйстве.

В программе «Министерство контента» Святослав вместе с командой Минсельхоза России работал над проектом «Код земли», который знакомит школьников с высокотехнологичным сельским хозяйством и агропрофессиями. Через динамичные ролики, познавательные карточки и эксперименты авторы раскрывают связь отрасли с биологией, генетикой и инженерией. Подростки задают вопросы и вместе с фермерами и экспертами ищут ответы. Команда уже выпустила пилот обучающей игры: в формате «Три в ряд» пользователи создают собственную ферму и узнают об агропромышленном комплексе. В перспективе — развитие образовательной платформы, в том числе для учащихся агротехклассов.

«После 11 лет жизни в Крыму я вернулся в Ступино. Выхожу на крыльцо после грозы, чувствую знакомый запах — будто детство вернулось. Здесь я знаю каждую дорожку и теперь строю ферму для дочки, для семьи, для себя. Об этом и хочется рассказывать. Проект „ТопБЛОГ“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ помог мне найти подход к такому рассказу: теперь я не просто даю советы, а делюсь своим опытом, показываю семейное фермерство. Родной контент для меня — честный рассказ о месте, где я дышу, о людях, которые рядом, о деле, которое люблю», — поделился победитель шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Святослав Муромский.

Ангелина Светик из Мытищ — руководитель социально ориентированной НКО «В защиту права», автор федерального проекта #КиберЛюди и помощник депутата Государственной Думы на общественных началах, развивает инициативы поддержки участников СВО и их семей, популяризирует российские технологии и рабочие профессии. Во время пандемии Ангелина превратила личный блог в профессиональную площадку для обучения предпринимателей, а затем создала онлайн-курс по развитию личного бренда.

В программе «Министерство контента» Ангелина вместе с командой Минпромторга России работала над общероссийской акцией «#ЧтоУВасРоссийского». Проект знакомит аудиторию с отечественными товарами и людьми, которые их создают: рабочими, инженерами, представителями локальных брендов. Через истории привычных предметов авторы раскрывают технологии, производственные традиции и мастерство специалистов. Акция призвана укреплять интерес к российской продукции, уважение к рабочим профессиям и гордость за достижения отечественной промышленности.

«Для меня Родина — прежде всего люди, их труд, характер, ежедневные дела и стремления. Они строят, учат, защищают, создают, помогают друг другу. Поэтому родной контент для меня — истории о силе маленьких шагов и важности труда каждого человека. Проект „ТопБЛОГ“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ помог мне убедиться, что эти ценности можно передавать через контент сильнее, чем я ожидала. Особенно откликнулась лекция Марии Штейман о былинах и русских сказках: в них я нахожу смыслы, опору и подтверждение правильности своего пути», — поделилась победитель шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Ангелина Светик.

Иван Гузей из Мытищ стал победителем трека «Медиакампус». Его путь в блогинг начался в 2020 году с волонтерского проекта «Народная Память»: чтобы развивать инициативу, Иван стал осваивать социальные сети. Сегодня он рассказывает о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, помогает сохранять историческую память. В 2023–2025 годах был амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в 2025 году стал лауреатом национальной премии «Страну меняют люди». Иван участвует в «ТопБЛОГе» с первого сезона, а в третьем уже побеждал в специальной номинации.

«Особенно на меня повлияли второй сезон проекта „ТопБЛОГ“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ и поездка в Великий Новгород — удалось найти новых друзей и единомышленников. В шестом сезоне полезным стало обучение адаптации блога под разные площадки. Я создаю контент, чтобы жители нашей страны знали ее историю», — поделился победитель шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Иван Гузей.

Финал «ТопБЛОГа» собрал более 400 финалистов и выпускников проекта — участники проходили конкурсные испытания, посещали насыщенную образовательную программму и обсуждали с экспертами и партнерами возможности дальнейшего профессионального развития. Ключевым событием заключительного дня стали защиты 22 медиапроектов трека «Министерства контента». Их оценили заместители министров федеральных ведомств-партнеров и отраслевые эксперты.

Поддержка талантливых авторов созвучна вниманию Президента России Владимира Путина к развитию и самореализации людей. «ТопБЛОГ» открывает им путь от первых публикаций к решению государственных задач: помогает бесплатно учиться, работать с федеральными партнерами и приносить пользу обществу. Шестой сезон объединил сообщество любовью к малой родине, уважением к семье и труду, гордостью за достижения России. Для его участников рассказ о стране становится личным делом — возможностью сохранить дорогое, вдохновить других и внести вклад в общее будущее.

Финал завершился шоу-спектаклем «Слово», в котором произведения Пушкина и Рождественского, музыка Чайковского и Рахманинова, песни Окуджавы соединились с историями участников о семье, родном доме и любимом деле. На сцену вышли Сергей Шакуров, Анна Егоян, Зара, Akmal’ и другие артисты, музыканты и творческие коллективы. Сами блогеры стали героями постановки, в которой личные истории складывались в общий образ России. Девиз «Держим слово — поддерживаем страну» прозвучал как обещание беречь родное и передавать его следующим поколениям. Посмотреть запись церемонии можно в VK Видео, а 31 октября в 19:30 — на телеканале «Большой эфир» оператора «Триколор» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

К поздравлениям присоединились партнеры. Победителям предназначены книги литературного партнера — издательства «Эксмо» и косметика бренда BioCode, разработанная совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии. Образовательный холдинг Skillbox предложил специальные условия для дальнейшего обучения. Для финалистов предусмотрены наборы средств ухода Repeat. Гастрономическую часть программы поддержала компания «Арнест ЮниРусь», представившая мороженое «Москва» и функциональные напитки Repeat.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте https://topblog.rsv.ru.

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