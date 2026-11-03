Русские хакеры получили данные о полетах дронов оборонного стартапа с Украины

Хакеры из группировок Chebura.shki и C.D.C. заявили о взломе украинского оборонного стартапа Huless, который разрабатывает систему военной связи на базе привязанных ретрансляторов. Юридически компания зарегистрирована в Великобритании (HULESS LTD), но операционно и по происхождению основателей Тараса Семенюка и Леонида Рыбалки связана с Украиной, сообщает Baza .

По утверждению хакеров, они получили доступ к данным о полетах, информации о репитерах и сведениям о складах — последнее особенно критично для Huless. Телеметрия хранит координаты взлета и посадки, маршруты, время вылетов и частоты управления: по ней можно вычислить позиции расчетов операторов, стартовые площадки и узлы связи подразделений.

Кроме того, хакеры заявили, что завладели информацией о невышедших дронах, данными о покупателях и бухгалтерскими отчетами — это может нанести урон и клиентам компании.

Ранее эти же хакеры взламывали TAF Industries — украинскую военно-промышленную компанию по производству дронов.

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