Астрофотограф запечатлел пролет МКС на фоне Юпитера и его спутников

Астрофотограф Эй Джей Смади получил редкий кадр — Международная космическая станция, пролетающая на фоне Юпитера. Визуально станция и Юпитер на снимке кажутся одинаковыми за счет расстояния между ними, сообщает Naked Science .

На снимке станция и планета выглядят почти одинаковыми по угловому размеру. Причина в масштабах: в момент съемки Юпитер был примерно в 1,3 миллиона раз больше МКС — и ровно во столько же раз дальше от фотографа, поэтому их видимые размеры совпали.

В момент съемки на МКС были семь человек на борту станции: Джессика Уоткинс, Люк Делани, Джошуа Катрик, Сергей Тетерятников, Петр Дубров, Аннил Менон и Анна Кикина. За ними виден Юпитер с атмосферными бурями и полосами, а рядом — все четыре галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Кадр вошел в серию работ Смади «Встреча с МКС». Ранее он снимал станцию на фоне Венеры, Сатурна и Марса. Пока ему не покорились далекие Уран и Нептун, а Меркурий остается единственной планетой Солнечной системы, которую он еще не запечатлел.

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