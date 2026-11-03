Свадебный кортеж устроил гонки на встречке в КБР и собрал 39 штрафов

В Кабардино-Балкарии свадебный кортеж устроил гонки на встречной полосе и собрал 39 штрафов. На опубликованных кадрах видно, что участники торжественной церемонии намеренно сталкивались друг с другом и провоцировали опасные ситуации для других автомобилистов, сообщает Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел в Майском районе на трассе Майский — Ново-Ивановская: молодожены и гости решили отметить свадьбу с размахом — участники кортежа вылетали на встречную полосу и специально сталкивались друг с другом.

Полицейские установили личности семерых нарушителей в возрасте от 19 до 28 лет. В отношении них составили 39 административных протоколов — за выезд на встречную полосу, езду без прав и неоплаченные штрафы.

Две машины отправили на спецстоянку, а самих гонщиков доставили в отдел полиции. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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