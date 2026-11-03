На подлодке и в Москве: как проходит Большой этнодиктант-2026

В России и за рубежом 3 ноября стартовал XI Международный «Большой этнографический диктант». Центральной площадкой акции стал Всероссийский форум национального единства, проходящий в рамках Международной недели «Народы России» в Москве, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.

В приветственном слове руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул, что акция стала важным инструментом популяризации культурного наследия народов России и укрепления межнационального единства.

«Уникальные традиции, языки и культуры наших народов складываются в единую мозаику России. Именно в этом многообразии рождается наша сила и единство. Уже одиннадцатый год подряд „Большой этнографический диктант“ объединяет миллионы участников в нашей стране и за ее пределами. За это время акция стала не просто крупнейшим просветительским проектом, но и важным символом уважения к богатому наследию народов России», — отметил он.

Диктант объединяет участников независимо от возраста, уровня образования, вероисповедания и гражданства, помогает расширить знания об истории, традициях и культуре народов России, а также оценить уровень этнокультурной грамотности.

В 2025 году в акции приняли участие почти 3,9 млн. человек, в том числе более 9 тысяч представителей зарубежной аудитории из 178 стран. По сравнению с первым годом проведения число участников увеличилось примерно в 44 раза. Средний результат по стране составил 72,4 балла (в 2024 году — 69,6 балла).

В этом году акция приобретает особое значение, поскольку проходит в Год единства народов России. Эта тема нашла отражение не только в содержании заданий, но и в формате проведения диктанта. На центральной площадке пять вопросов озвучили участники специальной военной операции при содействии Министерства обороны Российской Федерации, еще пять — представители народов России.

Ведущим центральной площадки стал российский певец, музыкант, актер театра и телеведущий Вячеслав Макаров, который представил участникам задания диктанта.

В числе необычных площадок акции в этом году — атомная подводная лодка «Орел», расположенная в Мурманской области.

Традиционно участники могли предложить собственные вопросы для диктанта через официальный сайт акции. На центральной площадке было представлено задание, ставшее победителем народного конкурса на лучший вопрос.

Акция продлится по 12 ноября 2026 года включительно. В этом году принять участие в «Большом этнографическом диктанте» можно только в очном формате на региональных площадках.

Партнеры акции: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры Российской Федерации, Россотрудничество, а также «Российское общество „Знание“».

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