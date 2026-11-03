На Ставрополье проверят сообщение о висящих тушах собак со снятыми шкурами

В Telegram-канале SUVOROV появилось заявление с просьбой проверить возможное преступление против животных. Поводом стала публикация в соцсети на аккаунте region26sobakikoshki, в которой говорилось о тушах животных с содранной кожей, которые висели на деревьях.

Предварительно известно, что в период Хэллоуина, с 31 октября по 1 ноября 2026 года, в лесополосе возле села Надежда Шпаковского муниципального округа Ставропольского края обнаружены предположительно туши собак со снятыми шкурами, подвешенные к деревьям.

Автор обращения просит провести проверку обстоятельств гибели животных в порядке статей 144–145 УПК РФ и установить причастных лиц, а также причины размещения останков на деревьях. Соответствующее заявление в полицию уже написано.

Кроме того, предлагается проверить наличие признаков преступления по статье 245 УК РФ и возможных нарушений части 3 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушений ветеринарно-санитарных правил при сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов», а при наличии законных оснований принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Также заявитель просит сообщить о результатах проверки и принятом решении и обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение сообщения.

Ранее в Сети сообщалось, что на деревьях нашли, предположительно, туши шакалов.

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