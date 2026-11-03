В Карачаево-Черкесии сбежавший бык несколько часов держал в страхе поселок

Один из поселков в Карачаево-Черкесии несколько часов страдал от быка, который проявлял агрессию и нападал на людей. Соответствующее видео опубликовал Mash .

Хуже всего пришлось ребенку. Животное попыталось на него напасть. Спасла случайность — бык поскользнулся и упал, так и не добравшись до цели. Этот момент попал на видео.

За «особо опасным преступником» местные жители вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали, животное успели поймать и заколоть на мясо.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в результате нападения быка не поступало.

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