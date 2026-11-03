В Донецке в результате атаки ВСУ на АЗС погиб водитель автобуса

В результате атаки украинского БПЛА на АЗС в Пролетарском районе Донецка погиб водитель городского автобуса, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Кроме того, трое человек получили ранения.

Отмечается, что в течение дня в результате атак дронов ВСУ были ранены еще два мирных жителя в Докучаевске и селе Терновое.

Ранее в ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. Инцидент произошел в поле вблизи села Саханка Новоазовского муниципального округа.

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