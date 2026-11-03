Аэропорт Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
«Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов»,- говорится в сообщении.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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