Аэропорт Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию Транспорт 03 ноября 2026 23:14

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. «Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов»,- говорится в сообщении. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.