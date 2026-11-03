«Позови на свидание!»: онкобольная Лерчек в мини-платье появилась перед женихом

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась перед своим женихом Луисом Сквиччиарини в мини-платье и попросила позвать ее на свидание. Видео снял сам 38-летний хореограф в особняке и опубликовал в соцсетях.

Онкобольная Чекалина покрутилась перед избранником в наряде, который, по ее словам, подходит для осенних прогулок.

«Это такое платьишко, мне кажется, для каких-нибудь осенних свиданий. Может быть, ты меня куда-нибудь позовешь, и мы пойдем», — обратилась Валерия к жениху.

Луис похвалил возлюбленную и назвал ее «своей принцессой».

34-летняя многодетная мама борется с раком желудка четвертой стадии, который ей диагностировали после рождения четвертого ребенка в конце февраля, но старается сохранять позитивный настрой.

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