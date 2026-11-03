«Ребенок синий, а они стоят»: на Кубани погиб новорожденный мальчик

В Краснодарском крае новорожденный мальчик скончался после капельницы с антибиотиком, который применяется для лечения серьезных бактериальных инфекций. Родители малыша обвиняют медиков в бездействии, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла 30 октября в центральной районной больнице станицы Брюховецкой. Об этом сообщили мать погибшего малыша Ольга и медицинский юрист Николай Чернышук.

Мальчик был первым и долгожданным ребенком в семье. Беременность протекала без патологий, однако из-за плохих показателей КТГ провели экстренное кесарево сечение, и ребенку поставили диагнозы «гипоксия» и «пневмония».

Позже мать с ребенком выписали из роддома и перевели в детское отделение, где требовалось завершить десятидневный курс антибиотиков. Уже дома родители, изучив назначения, обнаружили, что у назначенных препаратов есть противопоказания к применению до 18 лет. После выписки педиатр сообщила о неудовлетворительных результатах анализов и необходимости срочной госпитализации — в отделении предположили проблемы с почками.

30 октября во время последней капельницы малыш закричал и начал синеть.

«Ребенок синий лежит, а они стоят над ним, ничего не предпринимают. Противошоковый препарат ввели лишь спустя время. Диагнозы менялись один за другим — пневмония, проблемы с сердцем, почечная недостаточность, инсульт», — рассказала мать погибшего мальчика.

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