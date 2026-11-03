VK Fest объявил даты фестиваля в Москве и Петербурге в 2027 году

Организаторы VK Fest объявили даты фестиваля в 2027 году.В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 3 и 4 июля, в Москве — 17 и 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте» .

Информация о других городах проведения появится позднее. Билеты для взрослых и детей уже доступны на официальном сайте.

В 2026 году VK Fest прошел в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве и собрал сотни тысяч гостей: в Москве фестиваль посетили 85 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 70 тысяч.

В программе участвовали 300 артистов, музыкальных коллективов и блогеров, среди них Баста, Дима Билан, Zivert, МОТ, FEDUK, t.A.T.u., Ваня Дмитриенко, OG Buda, XOLIDAYBOY, Вадим Самойлов, «Город 312» и Олег Газманов. Гостей ждали лекции, спортивные активности и развлечения для всей семьи, а трансляция фестиваля из Москвы собрала 18 млн просмотров.

Список артистов на 2027 год будет оглашен позднее.

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