Рыба-игла проткнула лицо первокласснику в Таиланде
Первоклассник из Приморья получил травму в Таиланде — рядом с его глазом застрял обломок пасти рыбы-иглы. Мальчику дважды потребовалась помощь, сообщает Amur Mash.
Сначала ребенку оказали помощь медики в Таиланде. Семилетнему мальчику ушили рану рядом с глазом. Однако после возвращения домой семье пришлось снова обратиться к медикам.
Хирурги во Владивостоке сделали томографию. Она показала, что у мальчика под глазом застряла часть удлиненного рыла с зубами. Кусок был размером в 2 см.
Врачи смогли вытащить фрагмент прямо через рану, вскрывать не пришлось. Ребенок чувствует себя лучше, он восстанавливается.
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