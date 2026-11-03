Рыба-игла проткнула лицо первокласснику в Таиланде

Первоклассник из Приморья получил травму в Таиланде — рядом с его глазом застрял обломок пасти рыбы-иглы. Мальчику дважды потребовалась помощь, сообщает Amur Mash .

Сначала ребенку оказали помощь медики в Таиланде. Семилетнему мальчику ушили рану рядом с глазом. Однако после возвращения домой семье пришлось снова обратиться к медикам.

Хирурги во Владивостоке сделали томографию. Она показала, что у мальчика под глазом застряла часть удлиненного рыла с зубами. Кусок был размером в 2 см.

Врачи смогли вытащить фрагмент прямо через рану, вскрывать не пришлось. Ребенок чувствует себя лучше, он восстанавливается.

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