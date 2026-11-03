Жителей Подмосковья приглашают отметить День народного единства

Во всех округах Подмосковья 4 ноября пройдут масштабные праздничные программы, приуроченные ко Дню народного единства. «Единая Россия» подготовила для жителей мероприятия, которые напомнят о сплоченности народа и культурном многообразии России — от народных ремесел до современных патриотических акций, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Одним из самых ярких событий станет праздник в Орехово-Зуевском округе. На главной площади парка 30-летия Победы развернется концерт местных творческих коллективов, а активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с жителями пронесут 89 флагов субъектов РФ в рамках флешмоба «Шествие дружбы».

В Ступино гостей ждет насыщенная программа в парке имени Н. Островского: фотовыставка «Героям посвящается» о бойцах СВО, лекции по истории ремесел, ярмарка местных мастеров и роспись пряников. В Наро-Фоминске центральными событиями станут массовый хоровод, фотозона «Россия-матушка» и концерт «Мы едины — мы непобедимы» с народными песнями и танцевальными номерами.

В Богородском округе пройдет тематический фестиваль с мастер-классами и масштабным флешмобом под гимн России. В Чехове и Серпухове жителей ждут интерактивные игры, автопробеги и творческие программы, а во Власихе — исторический час «Мы непобедимы, если мы едины».

День народного единства был учрежден в 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета России и при поддержке партии «Единая Россия». Дата выбрана в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник напоминает о важности согласия и единства между людьми разных национальностей и культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.