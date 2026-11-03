Эскортницу проверят на дискредитацию ВС РФ после шутки о «черной вдове»

Российскую эскортницу, которая на камеру пошутила, что «расписалась с бойцом СВО, а он вернулся живым», проверят на дискредитацию российской армии, сообщает «Поток» .

Москвичка оказывает эскорт-услуги и ведет свой блог, на который подписаны 14 тыс. человек. Она часто публикует противоречивый контент. Так, девушка решила затронуть тему «черных вдов», которые выходят замуж за российских военных и ждут их смерти, чтобы получить выплаты.

Эскортница в рилсе пошутила, что «специально расписалась с бойцом СВО, а он вернулся живым». Видео вызвало скандал. На него также обратило внимание движение «Сорок сороков». Общественники потребовали проверить любительницу циничного юмора на предмет дискредитации ВС РФ.

Также к рилсу негативно отнесли и подписчики девушки. В комментариях к ее постам они начали спрашивать, собирается ли она извиняться, а еще посоветовали ей лечиться.

По статье о дискредитации ВС РФ москвичке может грозить до 7 лет лишения свободы.

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